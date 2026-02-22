<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un drammatico incidente sul lavoro, trasformatosi in tragedia per un passante, si è consumato nel pomeriggio di oggi in un’abitazione privata di via IV Novembre. Un uomo di 80 anni, residente in paese ma di origini siciliane, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un grosso ramo durante alcune operazioni di manutenzione del verde.

Secondo le prime ricostruzioni, una ditta specializzata con sede a Traversetolo stava effettuando la potatura di alcuni alberi nel giardino di una proprietà. La vittima si trovava nel cortile dell’abitazione per fare visita al proprietario, suo amico di lunga data, quando – per cause ancora in corso di accertamento – è stata colpita mortalmente da una delle fronde recise. L’impatto è stato violentissimo: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della stazione di Montecchio Emilia e per i rilievi il personale della Medicina del Lavoro, incaricato di verificare il rispetto delle normative di sicurezza all’interno del cantiere e la corretta delimitazione dell’area operativa. Le indagini, coordinate dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci sono attualmente in corso per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.