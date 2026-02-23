<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

È aperto il bando relativo ai contributi per il rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro dedicato alle persone con disabilità che hanno necessità di trasporto personalizzato per recarsi sul posto di lavoro (ad esempio che utilizzano mezzi propri, servizi a pagamento come taxi e trasporti sociali, ecc..).

I requisiti richiesti dal bando sono:

– essere residenti in uno dei comuni dell’area metropolitana di Bologna

– aver avuto nel 2025 un rapporto di lavoro

– trovarsi in una condizione di difficoltà nella mobilità casa-lavoro.

Le richieste di contributo vanno inviate entro le 12 del 26 marzo 2026, in modalità esclusivamente online compilando il modulo raggiungibile a questo link.

L’avviso pubblico e tutte le informazioni per la presentazione della richiesta sono disponibili sul portale della Città metropolitana.

Le risorse finanziarie sono a carico del Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità e ammontano a circa 276 mila euro.

L’importo massimo erogabile è di 3.000 euro per ciascuna delle richieste presentate e dichiarate ammissibili. Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore al totale delle risorse disponibili, l’importo del contributo unitario da assegnare sarà ridotto in modo proporzionale, fino all’utilizzo di tutta la somma stanziata.

Per informazioni e per eventuale supporto alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli uffici competenti per il proprio Comune di residenza.

Per informazioni relative all’avviso e all’iter procedimentale successivo alla presentazione della domanda è possibile rivolgersi alla Città metropolitana di Bologna, scrivendo a mobilitacasalavoro@cittametropolitana.bo.it.