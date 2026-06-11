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Nelle giornate di domenica 14, sabato 27, domenica 28 giugno e lunedì 6 luglio, lo stadio Renato Dall’Ara ospiterà i concerti, rispettivamente, degli artisti Tiziano Ferro, Max Pezzali e Zucchero.

I provvedimenti al traffico, in vigore nei giorni 14-27-28 giugno e 6 luglio dalle 17 fino a cessate esigenze, compresi i divieti di sosta dalle 8 alle 24 sempre negli stessi giorni, riguarderanno la zona attorno allo Stadio, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, Piazza della Pace, via Volontari della Liberta’, via Brigate partigiane, via di Villa Pardo’, via Ghiselli via Carrettieri, via dal Lino, via Don Sturzo, via della Barca, via Menabue e via Porrettana.

Da sei ore e trenta minuti prima dell’inizio dei concerti fino a mezz’ora dopo il termine, è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in viale Gandhi, via Tolmino, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, viale Togliatti, via Cassini e via Sanzio, da via Tadolini a via Cassini. I pullman potranno sostare in via Tadolini, dalla rampa di accesso al viale Pertini all’incrocio con via Sanzio, longitudinalmente sul margine destro.

Inoltre, dalle 7 alle 24 dei giorni 14-27-28 giugno e 6 luglio, nell’area delimitata dalle vie Sabotino, Tolmino, Gandhi, Saragat, Barca, Costa, Porrettana, Saragozza, viale Pepoli e viale Vicini, divieto di sosta con rimozione, ai veicoli degli operatori commerciali non autorizzati.

Nel dettaglio tutti i provvedimenti al traffico e gli orari in vigore

Misure anti vetro e alcol

Nelle giornate 14-27-28 giugno e 6 luglio, il Comune ha emesso un’ordinanza per garantire la fruizione in tranquillità e sicurezza dello spettacolo. In prossimità dell’evento, in tutta la zona vicina allo stadio sarà vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina alle attività presenti nella seguente nell’area individuata che comprende le vie Saragozza, dall’incrocio con viale Pepoli, Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi – confine con Comune di Casalecchio di Reno -, l’asse sud ovest fino alla rotonda Romagnoli, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli; via Andrea Costa, via de Coubertin compresa l’area di piazza della Pace.

In particolare, analogamente ai grandi eventi ospitati allo stadio, il divieto riguarda i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i laboratori artigianali alimentari, i distributori automatici di bevande e gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio sia nei posteggi individuati che in forma itinerante, nell’area individuata nel seguente orario:

dalle 17 di domenica 14, sabato 27, domenica 28 giugno e lunedì 6 luglio, fino al termine della manifestazione

Trasporto Pubblico

Informazioni sul trasporto pubblico per raggiungere lo Stadio Dall’Ara in occasione del concerto, saranno pubblicate sul sito di Tper