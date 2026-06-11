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Così il Sindaco Matteo Lepore:

“A nome dell’Amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia e agli amici per la scomparsa di Romano Montroni.

È stata una delle figure più importanti dell’editoria italiana, un uomo che ha fatto della sua passione un mestiere e ha dedicato gran parte della sua vita a promuovere la lettura.

Ricorderemo sempre la sua grande eredità, a partire dal suo impegno nelle librerie Feltrinelli, di cui è stato direttore fino al 2000, alla successiva collaborazione per la creazione di Librerie Coop e alla cura della rassegna “La voce dei libri” per Salaborsa, nonché il suo ruolo di presidente del Centro Nazionale del Libro del Ministero della Cultura.

A lui il Comune di Bologna conferì il Nettuno d’oro nel 2006, un riconoscimento per l’impegno costante che la città non dimenticherà.

A livello personale, infine, voglio affermare che Romano ha avuto tanto amore per Bologna e per tutti noi. Grazie a lui generazioni di bolognesi hanno imparato ad amare la lettura, i libri, il parlare delle storie e dei romanzi. Nella Bologna di Umberto Eco e dell’Alma Mater, Romano Montroni ha lasciato un segno indelebile, da formidabile divulgatore di emozioni e maestro di un sentimento raro, l’amicizia”.

Il presidente della Regione de Pascale e l’assessora Allegni:

“Per Romano Montroni i libri erano materia viva, dove scorre la vita delle persone. Diceva che ‘Il libraio è un mestiere del fare, basato su curiosità e conoscenza’ e di quel mestiere ne ha fatto una missione che gli ha permesso di attraversare il mondo editoriale dagli anni Sessanta ad oggi. La sua scomparsa è una grande perdita non solo per l’Emilia-Romagna. Gli siamo grati per tutto quello che ha ci ha donato attraverso il suo lavoro e il dialogo costante con le persone”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ricordano Romano Montroni, librario bolognese che nella lunga carriera è stato anche direttore delle Librerie Feltrinelli e presidente del Centro per il libro e la lettura.

“Per decenni è stato un punto di riferimento per editori, librai e lettori, promuovendo la diffusione della lettura – proseguono presidente e assessora-. Generazioni di librai sono cresciuti sotto la sua guida preziosa e generosa. A loro ha saputo trasmettere la sua passione per i libri, unita a una rara competenza e a una visione generosa e lungimirante che ha lasciato un segno indelebile. Montroni non è stato soltanto un protagonista del mondo editoriale, ma anche un uomo capace di credere nei giovani, di accompagnare talenti e di trasmettere l’amore per la cultura come bene condiviso”.

“Le nostre condoglianze, anche a nome della Giunta regionale e di tutta la comunità dell’Emilia-Romagna – concludono de Pascale e Allegni – alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. La sua eredità resta viva nelle librerie, nelle pagine e nelle persone che ha ispirato”.