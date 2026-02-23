<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Iniziano oggi, lunedì 23 febbraio, i lavori per la realizzazione di circa 10 km della Ciclovia del Sole nel tratto che attraversa il capoluogo dal Pontelungo a parco Talon in comune di Casalecchio di Reno.

Questo ulteriore tratto è fondamentale per collegare la parte di Ciclovia già esistente (Osteria Nuova-Mirandola) alla parte che prosegue verso la Toscana. Nel 2027 sarà infatti terminata anche la parte che va dalla via Emilia all’abitato di Lippo passando dall’aeroporto, rendendo così la Ciclovia del Sole percorribile da Mirandola a Bologna.

È anche in corso la progettazione per la riqualificazione di ulteriori tratti che consentirà, quindi, la continuità del tracciato fino al confine con la Toscana.

Nello specifico i lavori, che interesseranno nei prossimi mesi il territorio del comune di Bologna, partono in corrispondenza del Pontelungo sulla via Emilia procedendo all’interno del parco fluviale lungo Reno, e successivamente sul percorso esistente sul ponte Bacchielli su viale Togliatti.

A sud del ponte Bacchielli, la ciclovia procede in area golenale fino al parco delle Artiste, dove virando verso est sbarca su via Raffaello Sanzio percorrendola fino a via Cassini.

Il percorso in sede propria nelle aree golenali verrà realizzato con finitura in calcestre per garantire la permeabilità della nuova infrastruttura ciclabile, in parte desigillando il tratto in conglomerato bituminoso esistente, allargandolo ad una larghezza di 3 metri.

Relativamente alle due corsie monodirezionali esistenti sul ponte Bacchielli si prevede il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione del parapetto esistente, ai fini di rendere sicuro il passaggio.

Lungo via Sanzio verrà realizzato un percorso in sede propria tramite l’installazione di un cordolo per separare la corsia ciclabile dal traffico veicolare.

Sarà inoltre riqualificato il percorso che collega la stazione di Bologna con il parco del Ghisello.

Entrando nel territorio comunale di Casalecchio di Reno il percorso costeggia il canale di Reno fino ad immettersi sul vialetto pedonale Baldo Sauro raggiungendo, attraverso pochi metri in promiscuo in via Canonica, il viale pedonale Martinez Collado fino a via Cerioli dove si riconnette con il percorso in fase di realizzazione all’interno del Parco Talon. Il progetto prevede le riqualificazioni dei tratti esistenti attraversati per circa 2 Km.

Questi interventi sono parte del più ampio progetto, realizzato dalla Città metropolitana, del secondo lotto prioritario della Ciclovia del Sole che coinvolge porzioni di tracciato anche all’interno di altri comuni (Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno, Marzabotto, Grizzana Morandi, Castel di Casio e Camugnano) ed è finanziato con fondi PNRR nell’ambito della “Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica – componente M2C2 energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – investimento 4.1. Rafforzamento mobilità ciclistica”, finanziamento che detta anche i tempi di esecuzione dell’opera prevedendo la fine lavori entro giugno 2026.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza saranno adottate misure temporanee di modifica alla circolazione, da lunedì 23 febbraio al 9 giugno 2026, su via Michelangelo Buonarroti (tra via Mozart e via Torricelli), via Raffaello Sanzio (tra via Torricelli e il civico 4) e viale Palmiro Togliatti (in corrispondenza del ponte Bacchelli).

L’itinerario EuroVelo 7 – Ciclovia del Sole, è l’asse cicloturistico di rango europeo che, una volta completato, collegherà Malta a Capo Nord, attraversando la penisola italiana da sud a nord.

L’infrastruttura è pensata per rispondere alle esigenze di mobilità quotidiana, cicloturismo e spostamenti casa-lavoro, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂. Il collegamento ciclabile è previsto all’interno della pianificazione metropolitana del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Bologna metropolitana e rappresenta una connessione fondamentale della Bicipolitana, la rete ciclabile metropolitana.