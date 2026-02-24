<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Si è conclusa con una denuncia e il sequestro dell’arma la giornata di caccia di frodo di un bracconiere sorpreso dagli agenti della Polizia locale metropolitana nel territorio di Pianoro. A suo carico l’accusa di caccia alla lepre in periodo di divieto generale; sequestrata anche la selvaggina.

Il fatto risale ai giorni scorsi, nell’ambito delle costanti attività di tutela del patrimonio faunistico e dell’ambiente. Durante un ordinario servizio di vigilanza venatoria, una pattuglia in perlustrazione ha individuato un soggetto in assetto di caccia all’interno di un’area dedicata all’addestramento dei cani, notando da una posizione sopraelevata il tentativo dell’uomo di occultare un esemplare di lepre appena abbattuta tra la fitta vegetazione. Il fatto risulta particolarmente grave in quanto l’abbattimento è avvenuto in un periodo di divieto generale, essendo la caccia alla lepre ufficialmente chiusa sin dal mese di dicembre.

Nonostante il tentativo del soggetto di sottrarsi al controllo accelerando il passo verso il folto della boscaglia e ignorando inizialmente le intimazioni degli agenti, dopo un inseguimento a piedi di circa cento metri gli operatori sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Una volta raggiunto e messo in sicurezza, il personale della Polizia Locale metropolitana ha proceduto al controllo dell’arma e della selvaggina, accertando che la carcassa della lepre era ancora calda e sanguinante, a conferma del recentissimo e illegittimo abbattimento. Il trasgressore ha poi ammesso le proprie responsabilità agli agenti, i quali hanno proceduto al sequestro del fucile e del capo di selvaggina, trasferendo poi l’attività negli uffici di zona per la redazione degli atti di rito e la formale denuncia.

“Questo intervento sottolinea ancora una volta il ruolo cruciale della Polizia Locale della Città metropolitana nel presidio del territorio e nella repressione di illeciti, garantendo il rispetto del calendario venatorio a salvaguardia del patrimonio faunistico comune”, ha dichiarato Franco Cima, consigliere metropolitano delegato ai Piani di controllo della fauna selvatica.