Torna a Fellegara il corso gratuito di scacchi e dama dedicato a bambini e ragazzi: a partire da sabato 28 febbraio, per quattro appuntamenti consecutivi, il Circolo Scacchistico “La Rocca” ripropone un percorso educativo e ludico che negli anni ha coinvolto decine di giovani del territorio, avvicinandoli a due discipline capaci di sviluppare concentrazione, logica e capacità strategica.

L’iniziativa, organizzata nei locali del Circolo di Fellegara in collaborazione con ASD Nuova Fellegara, è rivolta alla fascia 6-15 anni e si svolgerà ogni sabato dalle 17 alle 18.30 fino al 28 marzo, giornata conclusiva con il “Campionato comunale 2026”. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

L’esperienza maturata dal Circolo negli ultimi anni conferma il valore formativo di queste attività: nel corso autunnale 2025 hanno partecipato 25 bambini tra i 6 e i 12 anni, con una partecipazione attiva anche delle famiglie nei tradizionali “Tornei di Natale” conclusivi. Un percorso che unisce dimensione educativa e gioco, favorendo competenze utili anche nel percorso scolastico, in particolare nell’ambito logico-matematico, e al tempo stesso abilità legate all’attenzione e alla riflessione.

Alcuni dei partecipanti al corso potranno inoltre accedere al Campionato provinciale giovanile (categorie under 8, 10, 14 e 16), in programma il 29 marzo a Reggio Emilia presso il Circolo Scacchistico “Ippogrifo”.

Il Comune di Scandiano sostiene con convinzione queste esperienze associative che, anche nelle frazioni, contribuiscono a offrire occasioni educative e aggregative di qualità per i più giovani, valorizzando la collaborazione tra realtà del territorio e promuovendo attività accessibili e inclusive.