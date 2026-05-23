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Due uomini di 30 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora e di origini straniere, sono stati denunciati dai Carabinieri di Scandiano per furto aggravato e violazione della misura di divieto di ritorno nel comune. Il reato risale al 9 maggio scorso, quando i due avrebbero forzato le porte di emergenza e laterale del ristorante Don Papi, rubando denaro, dispositivi elettronici e alimenti, tra cui 10 kg di parmigiano e una torta di compleanno. Grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, nonostante l’uso di cappelli con visiera per mascherare il viso, i militari sono riusciti a identificare i colpevoli utilizzando il riconoscimento facciale. Il trentunenne, di origine egiziana, e il complice trentenne, nato in Italia e già noto alle forze dell’ordine, sono stati incriminati. Quest’ultimo è stato anche accusato di aver violato un divieto di ritorno a Scandiano emesso lo scorso febbraio. Le indagini, ancora in corso, proseguiranno per ulteriori approfondimenti.