U n’opportunità concreta per lavorare, svolgere tirocinio o apprendistato in un altro Paese dell’Unione europea. È l’obiettivo del Laboratorio di empowerment EURES Targeted Mobility Scheme (TMS), in programma a Modena venerdì 27 febbraio, dalle 10 alle 12, alla Galleria Europa di piazza Grande 17.

L’evento è promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione con il coordinamento nazionale EURES TMS, la rete nazionale EURES Italia, Europe Direct Modena, il centro ufficiale dell’Unione europea del Comune attivo dal 1997 in Galleria Europa, e il Servizio comunale Informagiovani.

L’iniziativa, gratuita e rivolta a cittadini e cittadine maggiorenni (con priorità alla fascia 18-35 anni), intende facilitare l’accesso alle opportunità di mobilità professionale offerte dal programma europeo EURES TMS, che sostiene esperienze di lavoro e formazione all’estero. I posti per partecipare sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria attraverso la pagina dedicata etms.eurodesk.it/2026-Labtms-modena.

Il laboratorio, della durata di due ore, si articola in due momenti: una prima sessione dedicata alla presentazione del programma e alla simulazione di registrazione alla piattaforma EURES TMS; una seconda parte focalizzata sull’analisi delle competenze personali e sulle strategie per affrontare in modo consapevole un percorso di mobilità internazionale.

L’appuntamento rientra tra le attività offerte da Europe Direct del Comune di Modena, strumento strategico per scuole, giovani e amministrazioni, che fornisce quotidianamente orientamento su diritti, programmi e politiche dell’UE, consulenza personalizzata e attività informative.