Torna a Mirandola uno degli appuntamenti più attesi della Primavera. Domenica 1 Marzo 2026 Piazza Costituente e il cuore del centro storico si animeranno con le bancarelle del celebre Mercato della Versilia, il mercato itinerante “Made in Italy” che ogni anno attraversa le principali città del Nord Italia portando con sé moda, artigianato e qualità selezionata. Giunta alla sua sesta edizione primaverile in città, la manifestazione – organizzata da l’Accento srl – aprirà alle ore 9 per proseguire per l’intera giornata. I visitatori potranno trovare decine di espositori selezionati, con proposte che spaziano dall’abbigliamento alle creazioni artigianali uniche, difficilmente reperibili nella grande distribuzione.

«Le edizioni precedenti hanno dimostrato quanto questo evento sia atteso e partecipato», sottolinea Alberto Tura, Amministratore Delegato de l’Accento srl. «Anche quest’anno porteremo in piazza proposte di alta qualità e realizzazioni uniche. La vitalità che si genera nel centro storico rappresenta ogni volta un risultato importante, non solo commerciale ma per la vita intera della città».

Un format collaudato, quello del Mercato della Versilia, capace di trasformare una domenica in un’esperienza di shopping autentico e conviviale, lontano dai centri commerciali: si passeggia, si scopre, ci si incontra. Un’occasione che – nell’auspicio degli organizzatori – vuole permettere a Mirandola di godersi una giornata di shopping nel salotto di Piazza Costituente.

«Eventi come il Mercato della Versilia – commenta l’Assessore Marco Donnarumma – rappresentano un’opportunità concreta di valorizzazione del nostro centro storico e delle sue attività. La capacità di attrarre visitatori, generare movimento e promuovere produzioni di qualità si inserisce pienamente nella strategia di promozione del territorio che stiamo portando avanti. Il successo delle precedenti edizioni conferma la bontà della collaborazione con gli organizzatori e l’interesse della cittadinanza per iniziative che uniscono commercio, socialità e identità urbana. Invitiamo tutti a vivere questa giornata nel cuore di Mirandola».