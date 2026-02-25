<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un presunto incontro di lavoro si è rivelato una brutale imboscata. La vittima, un 42enne egiziano residente a Reggio Emilia, è stata ingannata con la promessa di un colloquio ed è finita nelle mani dei suoi aggressori. Una volta giunto nel luogo stabilito, l’uomo è stato brutalmente aggredito da quattro connazionali, già identificati dai Carabinieri. I militari della Stazione di Corso Cairoli hanno denunciato i quattro uomini, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, tutti senza fissa dimora, per concorso in lesioni personali aggravate.

L’episodio risale al pomeriggio del 14 novembre 2025. La vittima era stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto, il quale, con il pretesto di un‘opportunità lavorativa, lo aveva convinto a recarsi in Piazzale Europa, dietro alla stazione ferroviaria. Lì, intorno alle 18:15, l’uomo non ha trovato alcun datore di lavoro ma un gruppo di persone pronte a colpirlo. Dopo una scarica di insulti, gli aggressori sono passati all’azione: lo hanno fatto cadere a terra per poi colpirlo ripetutamente con calci, pugni, catene e bastoni. Una volta terminata l’aggressione, i quattro si sono messi in fuga su un’auto, lasciando il 42enne dolorante al suolo. La vittima, nonostante le ferite riportate, è riuscita a chiamare i soccorsi. Una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta insieme al personale sanitario del 118. Trasportato al Pronto Soccorso, l’uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni per una frattura alle ossa nasali e per diverse altre lesioni.

Le indagini dei Carabinieri si sono basate sull‘analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza cittadina e sulle testimonianze raccolte, compresa quella della vittima. Questi elementi hanno consentito di identificare i quattro sospettati e di attribuirgli presunti coinvolgimenti nel reato di concorso in lesioni personali aggravate. Pare che alla base dell’attacco ci fosse un regolamento di conti: il giorno prima dell’aggressione, la vittima e tre degli assalitori erano stati protagonisti di una violenta rissa nei pressi della stazione ferroviaria, evento per il quale erano già stati denunciati. L’appuntamento in Piazzale Europa si sarebbe quindi rivelato una spedizione punitiva premeditata per vendicarsi degli eventi precedenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Reggio Emilia sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci, è ancora alle fasi preliminari e proseguirà per ulteriori approfondimenti investigativi.