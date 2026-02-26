<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Benedetto Lupo, uno tra i più apprezzati pianisti italiani della sua generazione, è il protagonista del recital in programma domenica 1 marzo alle 17 al Teatro Comunale di Carpi, per il settimo appuntamento della stagione concertistica 2025/2026.

Il programma del concerto è un percorso attraverso alcune delle pagine più rappresentative del repertorio romantico per pianoforte, con musiche di Robert Schumann e Frédéric Chopin, compositori che hanno contribuito in modo decisivo all’evoluzione del linguaggio pianistico ottocentesco. Un itinerario che mette in luce tanto la dimensione lirica e introspettiva quanto quella virtuosistica dello strumento, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare uno dei maggiori interpreti italiani confrontarsi con un repertorio di straordinaria profondità espressiva.

Interprete di riferimento del grande repertorio pianistico, Benedetto Lupo è ospite regolare delle più importanti sale da concerto e dei principali festival internazionali, collaborando con orchestre e direttori di primo piano. Accanto all’intensa attività concertistica, svolge una significativa attività didattico come docente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Lo spettacolo fa parte della rassegna di Musica classica del Teatro Comunale. Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.