Nel 2025 Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), ha gestito in Emilia Romagna 22.400 tonnellate di RAEE Domestici, equivalenti al peso di circa 3 Tour Eiffel, facendo posizionare la regione al quarto posto nella classifica nazionale. Tra i RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE in Emilia Romagna, la medaglia d’oro va ai RAEE del Raggruppamento R2 (lavatrici, lavastoviglie e forni) con circa 12.000 tonnellate gestite; medaglia d’argento per R1 (frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il deposito degli alimenti) con quasi 7.000 tonnellate. Il bronzo va ai RAEE del Raggruppamento R4 ( piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica) con 2.000 tonnellate; segue R3 (Tv e monitor) con 1.900 tonnellate e infine R5 (sorgenti luminose) con 26 tonnellate.

Il corretto processo di riciclo dei RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE in Emilia Romagna ha permesso di ricavare 12.000 tonnellate di ferro, pari al peso di più di 7.800 Ferrari 812 Superfast; quasi 3.000 tonnellate di plastica, equivalenti a 1.133.000 sedie da giardino; quasi 600 tonnellate di rame, equivalenti a 640 Km di cavi e oltre 500 tonnellate di alluminio, pari a 237.000 pentole in alluminio da 28cm.

Grazie alla gestione virtuosa dei RAEE Domestici nella regione, Erion WEEE ha evitato l’emissione in atmosfera di quasi 75.000 tonnellate di CO 2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco di 75 kmq, una superficie maggiore di quella occupata dal comune di Monte San Pietro) e ha permesso il risparmio di oltre 30.000.000 kWh di energia elettrica (pari ai consumi domestici annui di una città di 28.000 abitanti, più grande di Fidenza).

“Nonostante i risultati positivi registrati dal Consorzio nel corso del 2025 in tante regioni, i livelli di raccolta nazionali dei RAEE restano ancora lontani dal loro pieno potenziale” – dichiara Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE. “Anche in Emilia Romagna, la raccolta è stata rallentata da un’eccessiva complessità burocratica, riproponendo una criticità ben nota: senza un’adeguata raccolta non è possibile sviluppare un sistema di riciclo efficace né recuperare le Materie Prime Critiche. Le recenti misure legislative approvate dal Parlamento italiano rappresentano un’opportunità concreta per invertire questa tendenza, grazie a semplificazioni operative, campagne di comunicazione mirate e a una collaborazione strutturata tra tutti i soggetti coinvolti (comuni, distributori, cittadini e consorzi). Un percorso già avviato, nel quale anche l’Emilia Romagna potrà offrire un contributo per lo sviluppo del sistema nazionale”.

Nella graduatoria delle province per quantità di RAEE domestici gestiti da Erion WEEE, Bologna si conferma al primo posto con 9.000 tonnellate (30.000 tonnellate di CO₂ evitate e oltre 12.000.000 di kWh di energia elettrica risparmiati). Al secondo posto c’è Modena, con 3.000 tonnellate di RAEE (10.000 tonnellate di CO₂ e 4.000.000 di kWh di energia). Segue Forlì-Cesena, provincia nella quale sono state gestite oltre 2.000 tonnellate (circa 7.000 tonnellate di CO₂ e 3.000.000 di kWh di energia). Reggio Emilia è quarta con 2.000 tonnellate di RAEE gestite (circa 7.000 tonnellate di CO₂ e quasi 3.000.000 di kWh di energia).

Al quinto posto si colloca Parma, con 1.400 tonnellate di RAEE (5.000 tonnellate di CO₂ e 2.000.000 di kWh di energia). Chiude la classifica Piacenza, con 745 tonnellate di RAEE (2.000 tonnellate di CO₂ non emesse in atmosfera e 1.000.000 kWh di energia risparmiata).

Con le 22.400 tonnellate avviate al corretto trattamento, l’Emilia Romagna registra un aumento di quasi +6% sulle quantità del 2024. Risultato incoraggiante e superiore rispetto all’aumento registrato a livello nazionale (+3%) ma, comunque, ancora troppo distante dai target fissati dall’Unione Europea. Per raggiungere l’obiettivo il nostro Paese dovrebbe, infatti, raccogliere complessivamente circa 12 kg di RAEE per abitante, mentre attualmente è fermo a 6 kg.

Erion WEEE – Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche domestiche. Erion WEEE fa parte di Erion, il più importante Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici, ai rifiuti dei prodotti del tabacco e ai rifiuti tessili. Erion WEEE rappresenta attualmente oltre 1.600 aziende e ne garantisce l’impegno verso l’ambiente, l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.