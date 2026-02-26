<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nella tarda serata di ieri, Piazza Spallanzani è stata teatro di momenti concitati. Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un noto negozio del centro cittadino, minacciando il titolare per farsi consegnare l’incasso. Tuttavia, di fronte alla pronta reazione del commerciante, il malintenzionato ha desistito e si è dato alla fuga. L’intervento immediato dei Carabinieri della Tenenza locale ha consentito di individuare il sospettato a poche centinaia di metri dal luogo dell’accaduto.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno recuperato l’arma usata durante il tentativo di rapina, abbandonata dal fuggitivo durante la corsa. L’arrestato, un 38enne residente a Scandiano, è stato trasferito in caserma e, una volta concluse le formalità di rito, posto a disposizione della Procura di Reggio Emilia con l’accusa di tentata rapina aggravata. Gli accertamenti, ancora in fase preliminare, proseguiranno per approfondire gli elementi raccolti e delineare eventuali ulteriori sviluppi investigativi.

Secondo la ricostruzione degli eventi, il fatto si è verificato poco prima della mezzanotte del 25 febbraio all’interno della “salumoteca” situata al civico 7/a della stessa piazza. L’uomo si è diretto verso il bancone brandendo un coltello e ha intimato al titolare di consegnargli l’intero contenuto della cassa. Nonostante l’atteggiamento intimidatorio, non è riuscito a portare a termine il piano e ha abbandonato il locale, fuggendo a piedi nel centro storico. L’allarme lanciato tempestivamente ha attivato il dispositivo di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Scandiano.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e ad accurate ricerche, gli agenti hanno localizzato il 38enne in via della Rocca. Bloccato durante la fuga, l’uomo ha permesso di recuperare l’arma utilizzata, immediatamente sottoposta a sequestro. Il presunto responsabile è stato quindi dichiarato in stato di arresto e resta a disposizione della magistratura reggiana per i successivi procedimenti giudiziari.