<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il report 2025 relativo alle attività svolte dai servizi sociali di Formigine, conferiti all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, restituisce l’immagine di un sistema di welfare che lavora con continuità per rispondere ai bisogni della cittadinanza. I dati registrati nell’ultimo anno confermano i volumi di attività del periodo precedente, evidenziando una stabilità nei servizi e una costante attenzione verso le fasce più fragili della popolazione, a partire dagli anziani fino alle famiglie in difficoltà economica.

Il primo punto di contatto con la cittadinanza resta lo Sportello Sociale, che nel 2025 ha registrato 3.513 accessi, in linea con i 3.507 dell’anno precedente, a cui si aggiungono i 1.100 contatti gestiti dallo Sportello Stranieri. Il dato più significativo riguarda la presa in carico professionale: nel corso dell’anno sono stati complessivamente 1.427 gli utenti seguiti dal Servizio Sociale Territoriale di Formigine, contro i 1.364 dello scorso anno. Di questi, 1.156 risultavano in carico attivo alla data del 31 dicembre, con una prevalenza dell’area anziani (527 persone), seguita dal supporto alle famiglie (197), dall’area disabilità (196), dal contrasto alla povertà (120) e dagli interventi su dipendenze e salute mentale (116).

Un pilastro fondamentale del welfare formiginese è rappresentato dal sostegno alla domiciliarità, per permettere alle persone fragili di restare nel proprio contesto di vita. Nel 2025, il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha raggiunto 265 utenti tra anziani e disabili non autosufficienti, includendo anche gli interventi di pronto intervento. Lo scorso anno erano 202, per un aumento del 31%. Parallelamente, il servizio di trasporto sociale si conferma essenziale per garantire il diritto alla mobilità, supportando 110 cittadini nel raggiungimento di luoghi di cura e servizi.

Sul fronte della casa, a Formigine ci sono 133 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tra le iniziative che l’Amministrazione formiginese continua a portare avanti c’è il progetto “Affitti in garanzia”, con cui il Comune si impegna a fare da garante nei confronti dei proprietari privati. Oltre all’azzeramento dell’IMU e all’applicazione della cedolare secca al 10%, il Comune di impegna al pagamento regolare dell’affitto pattuito, al rilascio dell’alloggio entro il termine stabilito dal contratto e nelle condizioni iniziali e al pagamento delle spese condominiali in caso di inadempienza dell’inquilino.

Afferma l’Assessore alle Politiche sociali Armando Pagliani: “Il nostro impegno è quello di garantire continuità ai servizi, rafforzare la collaborazione con il terzo settore e mantenere alta l’attenzione sulle politiche abitative e sul sostegno alle famiglie, affinché nessuno si senta solo di fronte alle difficoltà. Lavoriamo per un welfare che non solo risponda alle necessità immediate, ma che sappia stare concretamente vicino alle persone e alle famiglie ogni giorno”.