Questa mattina poco dopo le 8.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti a Castelfranco Emilia, in via Canale, per un incidente avvenuto ad un uomo anziano, alla guida di uno scooter elettrico, che ha perso il controllo del mezzo finendo nel canale adiacente alla strada.

A causa della posizione in cui si trovava il veicolo e dei danni subiti nell’impatto, il conducente è rimasto intrappolato all’interno del mezzo. I Vigili del Fuoco hanno estratto il ferito e lo hanno affidato al personale del 118, presente sul posto con un’ambulanza, per ricevere le prime cure e successivamente essere trasportato in ospedale. Concluso il salvataggio, la squadra ha messo in sicurezza lo scooter elettrico, prestando particolare attenzione al pacco batterie, prima di consegnarlo al carroattrezzi incaricato del recupero. La Polizia Municipale era presente sul luogo per eseguire i rilievi necessari e per regolare il traffico durante le operazioni di soccorso.