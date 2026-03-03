<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il Consiglio comunale di Fiorano Modenese, nell’ultima seduta di febbraio, ha approvato a maggioranza, con tre astenuti, la proposta di ampliamento di fabbricato industriale con annessa palazzina uffici in via Viazza II Tronco 53-55, avanzata dalle società Btp Holding S.r.l. e siti B&T Group S.p.a., ai sensi dell’art.53 della L.R. 24/2017 in variante alla strumentazione urbanistica vigente.

L’applicazione dell’art. 53, che riguarda le espansioni aziendali in continuità, è stata possibile perché Siti B&T ha una sede anche a Fiorano Modenese.

L’ampliamento, in frazione Ubersetto, riguarda sia il territorio fioranese sia quello formiginese, per questo i due comuni hanno predisposto una Conferenza dei servizi congiunta e concordato una soluzione compensativa.

Con la delibera del Consiglio comunale di Fiorano Modenese (a Formigine è stata approvato un atto analogo) l’azienda Siti B&T potrà realizzare un ampliamento del proprio fabbricato industriale, in un’area pertinenziale oggi completamente asfaltata, destinata a deposito e parcheggio, in area mista residenziale.

L’ampliamento, lato fioranese, prevede la creazione di un parcheggio per 26 posti auto, compensata dalla separazione degli accessi per mezzi pesanti e automobili: i camion saranno indirizzati su via del Ponte, in territorio formiginese, al fine di ridurre il traffico pesante su via Viazza. Il progetto prevede inoltre una attenzione particolare al tema della permeabilità del suolo: grazie anche all’uso di pavimentazioni drenanti di ultima generazione, essa raggiungerà – per l’interno comparto – il 31,4% superando ampiamente il minimo previsto dalle regole vigenti, con una desigillatura di un’area ad oggi impermeabile.

Infine è prevista la messa a dimora di alberature ed arbusti per mitigare l’impatto del nuovo edificio, con area verde a filtro rispetto al residenziale e ai terreni agricoli circostanti.

I parcheggi pubblici saranno monetizzati per un importo circa 95.000 euro e l’azienda verserà al Comune di Fiorano Modenese oneri di urbanizzazione pari a 625.000 euro.

“Con questo intervento di ampliamento aziendale, di concerto con l’amministrazione di Formigine e con l’impresa, abbiamo trovato un buon equilibrio tra le esigenze produttive, il flusso viario e le necessità della parte residenziale della frazione di Ubersetto. Prosegue l’attenzione verso il miglioramento idraulico e di permeabilità nelle zone densamente urbanizzate del nostro Comune e il confronto coi comuni limitrofi per le scelte strategiche di Area Vasta.”, sottolinea il sindaco Marco Biagini.