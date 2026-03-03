<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Iren sceglie il palcoscenico di KEY – The Energy Transition Expo per riaffermare il proprio impegno concreto nella transizione energetica. La manifestazione, evento di rilievo internazionale dedicato alle tecnologie e ai servizi per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, è in programma presso il Rimini Expo Centre dal 4 al 6 marzo.

La presenza si focalizza quest’anno sul ruolo di Iren luce gas e servizi quale facilitatore e partner unico per la transizione energetica, capace di declinare i complessi bisogni di privati, imprese e condomini in risposte tecnologiche e commerciali concrete. Attraverso la presenza di team di esperti, l’azienda intende ribadire il proprio posizionamento strategico come guida nel mercato delle commodity e delle soluzioni low-carbon, mettendo al centro del programma temi cruciali come lo sviluppo del fotovoltaico B2B e B2C e le opportunità legate al nuovo Conto Termico 3.0.

Lo spazio Iren, collocato all’interno del Padiglione A2, è stato concepito come un hub dinamico fondato sul concept “Traduciamo le tue esigenze in soluzioni”: ad accogliere i visitatori saranno ampi ledwall, che racconteranno, con dati e immagini, l’impegno di Iren luce gas e servizi nello sviluppo di soluzioni integrate e nella transizione energetica.

L’esperienza in stand sarà arricchita da incontri tecnici e momenti di confronto, volti a esplorare le sfide della trasformazione energetica e la capacità di adattamento del Gruppo ai diversi segmenti di mercato. Per ottimizzare l’interazione, è stato implementato un sistema digitale avanzato di gestione delle prenotazioni tramite web app e QR code, che permette di fissare appuntamenti one-to-one con i professionisti del Gruppo direttamente in fiera.

Oltre agli approfondimenti tecnici su commodity e autoconsumo, lo stand ospiterà quotidianamente momenti di networking volti a favorire lo scambio di competenze tra gli operatori della filiera. Inoltre, mercoledì 4 marzo alle ore 12.00, Alessandro Ferrari, Direttore Commerciale di Iren Luce Gas e Servizi, parteciperà a un approfondimento dedicato al Conto Termico 3.0.