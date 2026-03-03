Iren sceglie il palcoscenico di KEY – The Energy Transition Expo per riaffermare il proprio impegno concreto nella transizione energetica. La manifestazione, evento di rilievo internazionale dedicato alle tecnologie e ai servizi per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, è in programma presso il Rimini Expo Centre dal 4 al 6 marzo.
La presenza si focalizza quest’anno sul ruolo di Iren luce gas e servizi quale facilitatore e partner unico per la transizione energetica, capace di declinare i complessi bisogni di privati, imprese e condomini in risposte tecnologiche e commerciali concrete. Attraverso la presenza di team di esperti, l’azienda intende ribadire il proprio posizionamento strategico come guida nel mercato delle commodity e delle soluzioni low-carbon, mettendo al centro del programma temi cruciali come lo sviluppo del fotovoltaico B2B e B2C e le opportunità legate al nuovo Conto Termico 3.0.
Lo spazio Iren, collocato all’interno del Padiglione A2, è stato concepito come un hub dinamico fondato sul concept “Traduciamo le tue esigenze in soluzioni”: ad accogliere i visitatori saranno ampi ledwall, che racconteranno, con dati e immagini, l’impegno di Iren luce gas e servizi nello sviluppo di soluzioni integrate e nella transizione energetica.
L’esperienza in stand sarà arricchita da incontri tecnici e momenti di confronto, volti a esplorare le sfide della trasformazione energetica e la capacità di adattamento del Gruppo ai diversi segmenti di mercato. Per ottimizzare l’interazione, è stato implementato un sistema digitale avanzato di gestione delle prenotazioni tramite web app e QR code, che permette di fissare appuntamenti one-to-one con i professionisti del Gruppo direttamente in fiera.
Oltre agli approfondimenti tecnici su commodity e autoconsumo, lo stand ospiterà quotidianamente momenti di networking volti a favorire lo scambio di competenze tra gli operatori della filiera. Inoltre, mercoledì 4 marzo alle ore 12.00, Alessandro Ferrari, Direttore Commerciale di Iren Luce Gas e Servizi, parteciperà a un approfondimento dedicato al Conto Termico 3.0.