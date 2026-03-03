<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Torna domenica 8 marzo il mercato di Pian del Voglio, che si conferma come appuntamento stabile da marzo a novembre, proponendosi una volta al mese come momento fisso di incontro nel cuore del paese. Un’occasione capace di mettere in relazione diretta produttori e consumatori, riscoprendo anche quella piacevole contrattazione sul prezzo che rappresenta da sempre uno degli elementi più autentici e caratteristici dei mercati tradizionali.

Il “Mercato a tutto sPiano” offrirà quindi l’opportunità di riavvicinarsi ai temi della produzione locale, della sostenibilità e dei prodotti a km 0, diventando un momento dedicato alla riscoperta dei sapori e dei profumi del territorio e delle lavorazioni artigianali, ma anche uno spazio di riflessione più ampia sul valore del cibo e delle merci che scegliamo ogni giorno. Ogni appuntamento sarà inoltre contraddistinto dalla valorizzazione di una diversa eccellenza territoriale, e per questa domenica, a partire dalle ore 11, sarà previsto anche un momento dedicato ai più piccoli con il truccabimbi, per rendere il mercato un’esperienza ancora più inclusiva e adatta alle famiglie.

Il mercato si propone come luogo ideale per trascorrere una domenica all’aria aperta, conoscere e apprezzare prodotti locali, talvolta poco noti, e ristabilire un legame diretto tra produzione e consumo, tra chi realizza un bene e chi lo porta sulla propria tavola o nella propria casa. Un rapporto che, nell’epoca dei centri commerciali e degli acquisti online, rischia sempre più spesso di perdersi, ma che nei territori appenninici mantiene un valore fondamentale, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza rispetto a temi quali salute, sostenibilità e identità territoriale.

“Il mercato di Pian del Voglio rappresenta non solo uno strumento di promozione del territorio, ma anche un importante momento di socialità e incontro, attraverso il quale valorizzare le nostre eccellenze e le produzioni locali in un contesto commerciale sempre più omologato e dominato da grandi circuiti industriali – spiega il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni -. Anche nel 2026 proseguiremo dunque con queste iniziative, riprendendo le esperienze positive maturate negli anni e riportando il mercato, una volta al mese, nel suggestivo centro storico di Pian del Voglio. I mercati hanno sempre avuto un ruolo centrale nei nostri paesi perché favoriscono le relazioni e contribuiscono a mantenere vivi i borghi, diventando occasioni di attrazione anche per famiglie e visitatori. La collaborazione con l’organizzazione, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno, rappresenta la continuità di un percorso condiviso che negli anni ha visto una partecipazione crescente e ha contribuito a portare persone nel centro del paese, con benefici anche per le attività commerciali locali. In un tempo in cui tutto sembra acquistabile con un semplice clic, crediamo invece sia importante riscoprire il valore dei mercati tradizionali, fondati su produzioni locali e relazioni autentiche, capaci di restituire vitalità al territorio attraverso colori, incontri e umanità. Siamo dunque pronti a inaugurare il primo appuntamento del 2026, in programma per domenica 8 marzo”.