<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Lapam Confartigianato promuove l’incontro “Comunità energetica: tra territorio e innovazione”, in programma giovedì 5 marzo alle ore 18 presso l’Auditorium dell’Istituto Paradisi, in via Resistenza 700 a Vignola.

Ad aprire i lavori con i saluti introduttivi saranno Antonio Bellettini, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Vignola e Fabio Guglielmi, responsabile promozione associativa di Confcooperative Terre d’Emilia. Seguiranno gli interventi di Cristian Golinelli, presidente di Kairoscope, Federico Cantelli, responsabile ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Severi, presidente della categoria Impianti Lapam Confartigianato.

L’evento sarà un momento di confronto dedicato alle opportunità offerte dalle comunità energetiche e dal bando regionale, con un focus su innovazione, sostenibilità e sviluppo del territorio, temi sempre più centrali per imprese, enti e cittadini.

La partecipazione è gratuita: per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento è possibile consultare il sito www.lapam.eu.