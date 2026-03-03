<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Venerdì scorso 27 febbraio, gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto, in esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, un bolognese, classe 1970, incensurato, che svolgeva l’incarico di maestro di arti marziali presso un’accademia operante in provincia.

L’arrestato è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minori in quanto, secondo l’ipotesi di accusa ancora nella fase delle indagini preliminari, in reiterate occasioni durante le lezioni chiamava alcuni minori in un luogo appartato approfittandone per compiere delle molestie. Le vittime accertate, allo stato attuale, sono quattro infraquattordicenni e le condotte contestate sono contestualizzate nel periodo che va da settembre 2024 a gennaio 2026.

Si precisa che si sta procedendo in ambito di indagini preliminari, con la presunzione di innocenza del destinatario della misura cautelare.

La Polizia di Stato rimarca l’importanza di segnalare tempestivamente alla Forze dell’Ordine, condotte anomale o sospette, al fine di interrompere sul nascere la commissione di eventuali azioni criminali. La Polizia è articolata in Uffici che hanno il compito, in via preminente, di prevenire e reprimere le condotte in danno di minori o giovanissimi, tra cui la Divisione Anticrimine e la Squadra Mobile. Entrambi gli Uffici sono composti da personale debitamente formato e dedicato alla prevenzione e trattazione e di questa delicata tipologia di reati.