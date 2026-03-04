<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Sabato 7 marzo alle 21:00, al Cinema-Teatro Astoria di Fiorano Modenese, la prorompente comicità dell’attrice napoletana Barbara Foria, la woman in red d.o.p. – pura denominazione di origine partenopea.

Il diario di una ragazza speciale, ma non unica. Perché lei un Totti dice di non averlo mai incontrato. O comunque non in pubblico. Ci sentiamo tutte un po’ uniche, ma in realtà siamo tutte ugualmente speciali. Con gli stessi problemi, le stesse sensazioni e paure, e soprattutto lo stesso brufolo che ci esce sulla faccia nei momenti meno opportuni. LO SPETTACOLO RACCOGLIE le riflessioni di una ormai cinquantenne 3.0. pronta a darsi un peso nella società e fare un bilancio della sua vita che, anche se drammatico, è sempre meglio della bilancia e di darsi un peso.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 366.320.6544