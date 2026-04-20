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Il fascino senza tempo degli sport popolari torna protagonista nel cuore della “Sport Valley” emiliana. Sabato 25 e domenica 26 aprile i campi di gioco di Fiorano Modenese ospiteranno il primo Campionato italiano a terne di lancio del ruzzolone.

L’iniziativa è promossa dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzata dall’Asdr Pedalpino con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese e della Regione Emilia-Romagna e del Comitato Fiorano in Festa.

Il lancio del ruzzolone non è solo un gioco ma un vero e proprio patrimonio culturale immateriale che affonda le radici nella storia rurale d’Italia. La competizione “a terne” vedrà squadre composte da tre atleti sfidarsi in una prova di precisione, forza e coordinazione, lanciando il caratteristico disco di legno lungo percorsi accidentati che richiedono grande maestria tecnica.

Le due giornate di gara seguiranno un calendario serrato per decretare i campioni nazionali. Sabato 25 aprile, alle ore 8,30, cerimonia di apertura ufficiale alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti FIGeST. A seguire inizio delle fasi eliminatorie e delle gare di qualificazione.

Domenica 26 aprile ripresa delle competizioni, a partire dalle ore 8, e fasi finali. Nel pomeriggio cerimonia di premiazione dei nuovi campioni italiani.

L’evento non sarà dedicato solo agli appassionati della disciplina. Per tutta la durata della manifestazione saranno allestiti stand gastronomici che offriranno le eccellenze culinarie del territorio modenese, rendendo l’appuntamento un’occasione perfetta per le famiglie e per chiunque voglia scoprire la bellezza delle tradizioni locali in un’atmosfera di festa e condivisione.

L’ingresso ai campi di gioco è aperto al pubblico, invitato a sostenere gli atleti e a riscoprire uno sport che unisce generazioni diverse sotto il segno del “fair play” e del legame con la terra. Per info si può contattare il numero di telefono 320 – 7821051.