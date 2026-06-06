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Nei giorni scorsi il Comune di Fiorano Modenese è stato premiato tra i primi 45 comuni della regione Emilia Romagna che hanno ridotto i rifiuti non riciclati sotto i 150 kg per residente nel 2024.

Il premio è stato conferito in occasione della 12° edizione dell’iniziativa “Sotto il muro dei 100 kg: Comuni verso rifiuti zero”, promossa dalla Rete rifiuti zero dell’Emilia-Romagna. Un appuntamento annuale che evidenzia i territori più virtuosi nella riduzione dei rifiuti non avviati a riciclaggio e che ha confermato anche quest’anno i buoni risultati del Comune di Fiorano Modenese, come già successo in passato.

A livello regionale, i Comuni che non hanno superato i 100 kg di rifiuti non riciclati per abitante, nel 2024, sono stati 3. Allargando la soglia ai 150 kg pro capite, si aggiungono altri a 42 Comuni virtuosi, per un totale complessivo di 45 premiati.

Il Comune di Fiorano Modenese si è classificato 42°, unico nel distretto ceramico, con una percentuale di raccolta differenziata del 66%, 207 kg di rifiuto non riciclato per abitante, ma soli 75 kg per abitante equivalente (motivo per cui è stato premiato). Il calcolo fatto sugli “abitanti equivalenti”, comprende infatti anche quote di rifiuti generate da non residenti e attività produttive e rende possibile comparare i diversi territori.

“Questo importante risultato ci riempie di orgoglio ed è frutto dell’impegno dell’intera comunità fioranese e non solo: i cittadini, le attività produttive e tutti i servizi presenti stanno abbracciando il nuovo sistema di raccolta e, con impegno e senso civico, stanno seguendo l’Amministrazione in direzione di un futuro a “rifiuti zero”. Il riconoscimento, ottenuto per il secondo anno consecutivo, ci dà la forza e la motivazione giuste per continuare a rendere la nostra Fiorano sempre più un esempio di sostenibilità e consapevolezza.”, dichiara l’assessore all’Ambiente, Luca Busani.