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Oltre 25 mila persone hanno partecipato agli eventi gratuiti proposti per la 25° edizione del Maggio Fioranese che ha visto il centro di Fiorano Modenese animato da iniziative, spettacoli e concerti gratuiti, nei fine settimana, dall’8 maggio al 1° giugno 2026. Un calendario ricco e molto apprezzato dal pubblico, proposto dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi e sostenuto dalle associazioni di categoria e degli sponsor.

“Siamo immensamente orgogliosi del successo strepitoso di questo Maggio Fioranese, che ha superato ogni aspettativa, con la presenza, per gli eventi in piazza Ciro Menotti di oltre 25.000 persone. Questo traguardo non solo celebra la nostra storia, ma rafforza anche il legame con la comunità e l’impegno per la solidarietà. Particolarmente significativa è stata la forte impronta solidale del programma di quest’anno, con la raccolta fondi a favore dell’hospice Casa Giuly di Spezzano. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa magia. L’appuntamento è per il prossimo anno, per continuare a scrivere insieme la storia di questa splendida manifestazione.”, dichiara Roberta Pè, presidente del Comitato Fiorano in Festa

Una affluenza record fin dal primo fine settimana del Maggio Fioranese 2026, dedicato ai sapori, i profumi, la musica della migliore tradizione partenopea. La grande partecipazione di pubblico è continuata per la seconda edizione della Festa del Busilen, domenica 17 maggio, con il taglio del bensone da record, prodotto dal panificio Al Furner e donato all’associazione Amici per la Vita, che ha permesso di ricavare oltre 1.500 euro a favore dell’hospice in costruzione a Spezzano. Molto apprezzata anche la giornata dedicata alla “Via dell’arte”, con madonnari ed artisti locali che hanno trasformato il centro di Fiorano in una galleria d’arte a cielo aperto, ispirandosi alla figura materna. Senza dimenticare la mattinata dedicata a Salute e prevenzione e gli spettacoli di fine anno delle scuole del territorio.

E poi ancora i concerti musicali: dai Rio, ad Enzo Avitabile, da Mirko Casadei con Bandabardò ai Charlie Brown; gli spettacoli: da Andam a Vegg alle Guardiane del Kpop, Dancing in Fiorano ai balli di Quartiere Latino, che hanno sempre riempito il centro di Fiorano. Per finire con il botto, lunedì 1° giugno, nella serata dedicata alla premiazione dei partecipanti alla gara gastronomica amatoriale “M’inzuppo” e alla sensibilizzazione per la realizzazione dell’hospice, con lo show del comico Paolo Cevoli che ha fatto letteralmente “scoppiare” piazza Ciro Menotti di persone e risate.

“Grazie ad un importante lavoro di squadra con il Comitato Fiorano In Festa, Gp Eventi, le associazioni del territorio e l’aiuto fondamentale degli sponsor e del bel tempo, quest’anno a Fiorano si è rivisto un Maggio Fioranese che mancava da un po’ di tempo. Vedere il Centro di Fiorano vivo e strapieno di gente in un atmosfera gioiosa e festosa, come Amministrazione Comunale non può che renderci felici e orgogliosi.”, afferma Sergio Romagnoli, assessore agli Eventi del Comune di Fiorano Modenese.