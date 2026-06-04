<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La Vianese si aggiudica l’ottava edizione del Memorial Simone Girotti, superando di misura l’Arcetana in una tesissima finale tutta reggiana. Il torneo, riservato alla categoria Juniores, ha chiuso i battenti dopo un mese di sfide intense e di alto livello tecnico, che hanno visto scendere in campo 16 tra le migliori rappresentative delle province di Modena e Reggio Emilia.

Il rettangolo verde del “G. Ferrari” di Fiorano Modenese è stato il teatro principale di una manifestazione che, ancora una volta, ha saputo coniugare il grande calcio giovanile all’impegno sociale.

L’atto conclusivo del torneo ha regalato forti emozioni al pubblico presente. Al termine di un match estremamente equilibrato e combattuto, a decidere la sfida è stata una zampata a dieci minuti dalla fine del capitano della Vianese, Luca Spigoni, che ha firmato l’1-0 definitivo superando la difesa dell’Arcetana.

Nel corso delle premiazioni finali sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali ai giovani talenti che si sono distinti durante la competizione:

Miglior portiere: Andu Mustali (Arcetana), Capocannoniere: Francesco Prodi (Corlo), Miglior giocatore: Filippo Masini (Vianese), Miglior gesto tecnico: Luca Spigoni (Vianese).

Oltre ai verdetti del campo, il Memorial Girotti ha confermato la sua storica vocazione solidale. Grazie alla stretta sinergia tra l’Ac Fiorano e il comitato organizzatore dell’evento, durante il mese di gare è stata promossa una raccolta fondi a favore dell’Associazione Angela Serra, eccellenza e punto di riferimento sul territorio modenese per la ricerca sul cancro. Il grande cuore del pubblico e degli addetti ai lavori ha permesso di staccare un assegno di 1.500 euro, a testimonianza di come lo sport sappia essere un formidabile veicolo di generosità e coesione sociale.