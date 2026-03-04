<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nel 2025 il Comune di Bologna ha stanziato complessivamente 79.993,20 euro a copertura delle richieste di risarcimento inviate da cittadini e cittadine residenti a Bologna che hanno subito danni ai vetri del proprio veicolo in sosta nel territorio comunale su spazi pubblici, inclusi i parcheggi pubblici della città, in conseguenza di atti vandalici.

Le richieste sono state raccolte attraverso due bandi, pubblicati ad aprile e ottobre dello scorso anno. Le domande accolte sono state 495.

Sono state oggetto di contributo le spese sostenute per la riparazione o sostituzione dei vetri del veicolo danneggiato, documentate attraverso la presentazione di fattura, con descrizione dei lavori eseguiti sul veicolo danneggiato e documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

Il contributo copriva il 70% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 250 euro per ciascun richiedente.