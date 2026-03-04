<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ancora una volta Albinea celebrerà le donne. Da anni l’amministrazione si batte sul fronte della visibilità e del riconoscimento, lavora per abbattere le barriere ideologiche e i pregiudizi, utilizzando strumenti diversi tra cui la rassegna dal titolo “Primavera di donne”.

Si tratta di una serie di incontri e iniziative dedicate alle donne ma rivolti, anche e soprattutto agli uomini, che accendono i riflettori sulla condizione femminile di ieri e di oggi, utilizzando canali differenti.

“Con Primavera di donne Albinea propone, da marzo a giugno, incontri, spettacoli, letture e mostre dedicati a parità e rispetto, rivolti a tutta la comunità. – spiega l’assessore alle Pari opportunità, Jessica Guidetti – E’ una rassegna che attraversa linguaggi diversi, dalla salute al benessere, dalla cultura allo sport, per accendere consapevolezza, valorizzare il contributo delle donne e contrastare stereotipi e discriminazioni. Un grazie va alle associazioni, ai partner e a tutte le persone coinvolte. Il cambiamento culturale nasce anche da iniziative pubbliche come queste, concrete e partecipate”.

Il primo appuntamento sarà domenica 8 marzo, alle ore 7.30, con la 41esima edizione della gara podistica Mimosa Cross organizzata dalla Polisportiva Borzanese. Alle ore 12.30 ci sarà il Pranzo per la festa della Donna organizzato da “Donne insieme per Albinea”, in collaborazione con Pro Loco, al circolo Albinetano di via Caduti per la Libertà 12 (per prenotazioni Antonella 328/8484986 – Deanna 339/1153354).

Si proseguirà venerdì 13 marzo, alle ore 18.30, nella sala civica di via Morandi 9, con “Menopausa=Meno paura. Il racconto di un cambiamento fisiologico: come prepararsi al climaterio con Isa Ligabue (ostetrica), Gloria Bergomi (fisioterapista e osteopata) e Lorenza Gualerzi (operatrice olistica ed esperta di sobada). L’iniziativa è in collaborazione con Piccolo Studio di Albinea.

La rassegna riprenderà lunedì 16 marzo, sempre in sala civica e sempre alle ore 18.30 con “Benessere psico-fisico e dipendenza dai social media” a cura della psicologa dello Sport e psicoterapeuta Valentina Marchesi e in collaborazione con Lilt Reggio Emilia.

Sabato 21 marzo, alle ore 15, ci si sposterà in via Fratelli Cervi (Reggio), alla collezione Maramotti, per la visita alla mostra di Giuditta Branconi con affondi letterari sul corpo femminile, nell’ambito del Patto per la lettura del Comune di Albinea. Domenica 22 marzo, alle ore 16.30, in sala civica spazio allo spettacolo “Evita – La storia di Evita Peron” di e con Maria Antonietta Centoducati. Le musiche saranno a cura del

Barrida Trio (Chiara Pelloni – voce; Francesco Boni – chitarra; Mirko Ferrarini – Fisarmonica).

Sabato 28 marzo sarà il turno dello sport con la Lilt Cup – Torneo di doppio misto per la prevenzione (per tesserati Fitp) che si svolgerà al Circolo Tennis Albinea (Iscrizioni: 0522-597505 – 599622 – info@tennisalbinea.com).

Sabato 11 aprile il Coro Ida Coccinella Rinascita in musica, in collaborazione con Auser Reggio Emilia, si esibirà, alle ore 16, in sala civica.

Mercoledì 15 aprile, in sala civica alle ore 18.30, ci sarà l’incontro dal titolo “Stazzitta oggi” con la conduttrice, autrice e scrittrice Daniela Collu che dialogherà con la giornalista di Telereggio Margherita Grassi.

Il 18 aprile la rassegna virerà sull’arte con la mostra personale di Simona Gemmi che inaugurerà alle ore 11, sempre in sala civica.

Mercoledì 6 maggio, alle ore 18.30 in sala civica, spazio alla letteratura con Francesca Codeluppi e i suoi “8 libri per… conoscere le donne che hanno fatto la storia”.

Sabato 16 maggio, alle ore 11, la sala civica ospiterà l’inaugurazione della mostra (promossa da Auser Albinea) “I colori nelle ombre. La vitalità delle donne piegata dall’oscurità dell’inquisizione” di Luigia Assandri, che si concluderà il 14 giugno.

Venerdì 22 maggio, in sala civica alle ore 18.30, ci sarà la presentazione del libro “Le ottanta domande di Atena Ferraris” di e con Alice Basso.

Domenica 7 giugno, alle ore 18.30, spazio alla danza con “La dolce resistenza delle donne”: performance di danza classica a cura di Danse de la Plume.

Venerdì 12 giugno, in sala civica alle ore 21, si terrà lo spettacolo dal titolo “La soubrette in 10 mosse” con il soprano Silvia Felisetti e Claudia Catellani al pianoforte.

Sabato 13 giugno, sempre in sala civica alle ore 17.30, sarà presentato il libro “E ti chiameranno strega” di e con Katia Tenti.

Primavera di Donne si chiuderà con una performance artistica insieme al collettivo Cheap che consisterà in una campagna di affissioni, appositamente pensata per l’Assessorato alle parti opportunità: la performance sarà notturna, “semiclandestina” e avrà come protagoniste un gruppo di donne che, armate di rullo, colla e tuta bianca da imbianchine, attaccheranno i manifesti in diversi luoghi del territorio. Questi poster rimarranno per tempi diversi negli spazi di affissione lungo le strade e accanto a zone di aggregazione (scuole, impianti sportivi, parchi pubblici) .