<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

“Nessun fenomeno di illegalità e sfruttamento del lavoro può avere diritto di cittadinanza in Emilia-Romagna”. Lo afferma l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, che questa mattina, dopo i recenti arresti per caporalato nel Modenese, insieme al direttore dell’Agenzia regionale per il Lavoro, Paolo Iannini, ha incontrato in Regione le rappresentanze sindacali di Cgil Cisl, Uil e Flai, Fai e Uila.

“Abbiamo condiviso la massima attenzione e preoccupazione per quello che potrebbe non essere un caso isolato, ma il segnale di un fenomeno tanto inaccettabile, quanto a rischio di espansione- aggiunge l’assessore-. Siamo consapevoli che le problematiche centrali da affrontare riguardino le modalità di ottenimento del permesso di soggiorno per i lavoratori e le lavoratrici migranti, la disponibilità di alloggi e di mezzi di trasporto, la piena regolarità dei contratti di lavoro”.

“Per intervenire su questi aspetti – conclude Paglia – intendiamo operare nel contesto della Rete per il lavoro agricolo, per favorire processi trasparenti di incrocio fra domanda e offerta di lavoro e lo scambio di informazioni fra tutti gli enti e le istituzioni coinvolte”.