In merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il primario del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Guastalla, i Sindaci dell’Unione Bassa Reggiana esprimono profondo sconcerto per la gravità dei fatti contestati. Appresa la notizia tramite l’Azienda USL, i primi cittadini ribadiscono la massima fiducia nell’operato della Magistratura e degli organi inquirenti, sottolineando l’importanza della segnalazione civica che ha permesso di far emergere l’accaduto, dando il via alle indagini.

“Esprimiamo piena vicinanza e solidarietà a tutti i professionisti sanitari che ogni giorno lavorano con onestà e dedizione nelle nostre strutture. Un singolo episodio non può e non deve incrinare il patto di fiducia stretto con la comunità. Accogliamo con favore le rassicurazioni dell’AUSL circa la continuità delle prestazioni e confidiamo che l’Azienda individui prontamente un sostituto per garantire l’alta qualità del servizio che ha sempre contraddistinto il nostro ospedale”.