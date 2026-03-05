<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Enrico Scandone, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Modena, intitolato al Carabinieri Emanuele Messineo, Medaglia d’Oro al Valor Militare, in cui è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Lorenzo Ceccarelli.

Nella Caserma di via Pico della Mirandola, il Comandante Generale ha incontrato i militari dell’Arma Territoriale, del Gruppo Carabinieri Forestale di Modena, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari ed una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha inteso esprimere il proprio compiacimento per l’attività svolta a tutela delle comunità presenti sul territorio.

Il Vertice dell’Arma ha inoltre sottolineato come, in questo momento storico, più che mai, l’Arma dei Carabinieri, conservando le proprie radici nella tradizione, deve continuare ad evolvere, adattandosi alle nuove esigenze della società e dei tempi, anche sul piano tecnologico e digitale.

Un percorso di crescita che porta con sé la necessità di rimanere sempre al passo con i cambiamenti, pur mantenendo intatti i valori che ci contraddistinguono, ribadendo che il compito prioritario dei Carabinieri è quello di essere vicini al cittadino e di offrire un servizio che risponda alle esigenze di sicurezza e di serenità della comunità: ciò che fa dell’Arma una delle più apprezzate e rispettate istituzioni dal popolo italiano.

Il Generale Luongo ha infine rivolto un incoraggiamento a tutti i Carabinieri affinché continuino a svolgere il proprio dovere con passione, integrità, spirito di abnegazione, e con il consueto desiderio di proteggere e sostenere le comunità loro affidate.