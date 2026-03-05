<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Martedì scorso al Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono stati premiati 31 cittadini, tra cui molte donne, distintisi per imprenditoria etica, impegno civico, solidarietà, volontariato, inclusione sociale, promozione della cultura e della legalità.

La cerimonia ha valorizzato in modo particolare persone che incarnano “modelli di fiducia” e impegno civile, sottolineando l’importanza di superare i muri dell’indifferenza e della rassegnazione.

Tra i premiati spiccano Gabriella Casolari di Prignano Sulla Secchia e Gianfranco Berardi di Crispiano (TA), con la seguente motivazione: “Per aver fatto dell’arte uno strumento per abbattere gli ostacoli della malattia e della disabilità”.

Gabriella Casolari e Gianfranco Berardi, attore cieco dall’età di 19 anni tra i protagonisti del film record d’incassi di Checco Zalone “Buen Camino”, all’inizio degli anni duemila hanno fondato la Compagnia Teatrale Berardi-Casolari che si occupa di produzione, promozione e distribuzione di spettacoli, e di formazione professionale, attraverso laboratori teatrali di recitazione, di scrittura e di messinscena, utilizzando un linguaggio poetico e un gergo popolare, con particolare attenzione anche a persone con disabilità.

La compagnia porta in scena i suoi spettacoli sia in Italia che all’estero: Francia, Argentina, Bolivia, Serbia, Slovenia, Georgia, Svizzera…

Tra gli spettacoli realizzati che hanno portato in scena il pluripremiato “Io provo a volare” omaggio a Domenico Modugno del 2010 premiato, tra l’altro, come miglior spettacolo straniero al festival “Teatri del Mondo” di Buenos Aires nel 2018; “In fondo agli occhi” (2013); “Amleto Take Away” (2018); “I figli della frettolosa” (2019) progetto realizzato con utenti non vedenti e ipovedenti; LidOdissea (2023). Inoltre, partecipano a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche e hanno pubblicato i testi dei loro spettacoli in quattro pubblicazioni.

In definitiva, la cerimonia al Quirinale ha rappresentato non solo un riconoscimento delle eccellenze italiane, ma anche un forte messaggio di speranza e inclusione. Storie come quelle di Gabriella Casolari e Gianfranco Berardi dimostrano che l’arte e l’impegno civico possono davvero abbattere barriere e promuovere una società più giusta e solidale.