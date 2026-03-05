<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Un confronto sulle trasformazioni della democrazia partecipativa e sul ruolo dei territori nelle decisioni collettive a cui hanno partecipato oltre 350 persone, tra cui 100 amministratori e amministratrici provenienti da tutte le province della Regione. È un primo bilancio della giornata della Partecipazione 2026, che si è svolta a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, lo scorso 29 gennaio, e che ha messo al centro della discussione il tema della partecipazione fluida: una modalità di coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini che si sviluppa anche al di fuori dei canali istituzionali tradizionali, attivandosi su progetti specifici attraverso strumenti innovativi e piattaforme digitali.

Per valorizzare e rendere fruibili nel tempo i contributi emersi nel corso della giornata, a partire dagli interventi di esperte, esperti e ospiti internazionali, è disponibile online sul sito della Regione una sezione dedicata alla Giornata della Partecipazione 2026, dove sono raccolte le registrazioni video dei momenti principali della giornata.

La sezione raccoglie gli interventi del presidente della Regione, Michele de Pascale, del presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Maurizio Fabbri, dell’assessore al Bilancio con delega alla Comunicazione interna e relazioni con il pubblico, Davide Baruffi, e dell’assessora all’Agenda digitale, Elena Mazzoni, introdotti dal coordinatore dei processi partecipativi della Regione, Michele d’Alena. Presenti, inoltre, i contributi del fondatore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, del responsabile del dipartimento di Partecipazione territoriale del Comune di Barcellona, Gerard Lillo Jové, dell’esperto di design per l’innovazione sociale, Ezio Manzini, e della sociologa Marianella Sclavi, insieme al videocollegamento con la professoressa associata dell’Università di Tsinghua, Zhong Fang. Un patrimonio di riflessioni e pratiche che restituisce la pluralità di voci e competenze coinvolte.

La nuova sezione è stata riprogettata per rendere l’esperienza di cittadine, cittadini, enti e organizzazioni più semplice, immediata e concreta. La grafica rinnovata permette una navigazione più intuitiva e una maggiore facilità di consultazione dei contenuti. Cuore pulsante del portale è la sezione ‘Partecipa’: uno spazio che raccoglie tutte le call to action, da dove è possibile scoprire i percorsi partecipativi attivi e finanziati dal bando partecipazione, consultare rapidamente i corsi di formazione in programma e iscriversi online. Inoltre, favorisce il contatto con le comunità di buone pratiche, per fare rete con chi opera negli stessi ambiti o condivide obiettivi e competenze simili.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sintesi delle informazioni, per raccontare in modo chiaro un ecosistema complesso. L’utilizzo di strumenti visivi come la mappa dei processi partecipativi attivi e l’utilizzo di immagini, infatti, mette in luce tutte le opportunità disponibili sul territorio.