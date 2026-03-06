<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la comunità di Medolla si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di grande fascino: Domenica 8 marzo 2026 alle ore 17, nella suggestiva cornice del Teatro comunale W. Facchini, si terrà un concerto tutto al femminile per soprano, violino ed arpa dal titolo L’Amour pour Elle – La donna tra musa e protagonista nel Salotto romantico francese.

Protagonista della serata il Trio EVA, composto dal soprano Angelica Milito, dalla violinista Anna Giaroli e dall’arpista Elisabeth Milito. Insieme accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che alternerà pagine di intensa sensibilità lirica e momenti di maggior brillantezza virtuosistica.

Il programma, che si concentrerà maggiormente sulla musica da camera dell’Ottocento francese, è un omaggio alle composizioni che hanno maggiormente esaltato la figura della donna come musa ispiratrice e come protagonista nel Romanticismo francese.

Il concerto si aprirà con la celebre Meditation dall’Opera Thaïs di Jules Massenet, uno dei pezzi più iconici per violino, seguita poi da tre piccoli capolavori di Reynaldo Hahn per soprano ed arpa, tra cui spicca la dolcissima À Chloris.

La serata proseguirà con la Fantasia 124 di Camille Saint-Saëns, brano ricco di eleganza e slancio melodico e con altri due componimenti dedicati alla voce: La lettre du jardinier, unico brano scritto originariamente per soprano ed arpa dal raffinato compositore e arpista francese Marcel Tournier e Je te veux di Erik Satie, un valzer brillante che inneggia all’amore.

A chiudere il programma un particolare arrangiamento del celebre duetto femminile Barcarolle dall’Opera Les Contes d’Hoffmann di Jacques Offenbach.

Il concerto, ad ingresso libero e gratuito senza prenotazione, è un evento speciale presentato dalla Consulta del Volontariato di Medolla ed organizzato dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, con il patrocinio del Comune di Medolla – Assessorato alla Cultura.

Il Trio EVA nasce nel 2021 dall’incontro di tre giovani musiciste, allora allieve dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia, accomunate tra loro dalla passione per il repertorio cameristico. Il Trio, fin da subito, ha dato inizio alla propria attività esplorando un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca alla musica contemporanea, con una particolare attenzione alla raffinatezza del repertorio cameristico italiano e francese ottocentesco che, con pagine di autori quali Saint-Saëns, Hahn, Massenet, ma anche Donizetti, Verdi e Puccini, ben si presta alle peculiarità timbriche del trio. Attualmente, il Trio si sta dedicando ad un ampliamento del proprio repertorio, avvicinandosi ad altri periodi e stili musicali attraverso suggestive trascrizioni di grandi pagine della tradizione italiana ed internazionale.