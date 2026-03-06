<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Lo scorso 5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, si era tenuta la prima serata che il Comune di Reggio ha voluto dedicare alle Associazioni di volontariato del territorio. Martedì 3 marzo si è svolta la terza serata dedicata a tante altre realtà di volontariato attive a Reggio Emilia.

L’evento, promosso dall’Assessore Davide Prandi e dal Presidente del Consiglio Matteo Iori, è finalizzato a ringraziare le tante associazioni che contribuiscono ad arricchire e rendere vivo il tessuto sociale cittadino.

Sono quasi 400 le realtà reggiane iscritte al Registro del Volontariato regionale e l’intenzione dell’Assessore e del Presidente del Consiglio è di chiamarle tutte, in più giornate, per consegnare ad ognuna di loro una speciale pergamena che vuole essere un simbolico ringraziamento per la loro preziosa opera finalizzata alla promozione dell’inclusione e all’attenzione dei bisogni di tanti reggiani.

Le realtà presenti in questo incontro sono attive in molti campi diversi: dalla sanità alla cultura alla socialità, dall’attenzione ai temi della legalità alle scuole di italiano per stranieri, dalla cura di malattie rare dei bambini all’accoglienza di pazienti stranieri oncologici, dalle attività ludiche al volontariato internazionale, a tanto altro. Le Associazioni presenti erano: Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Società Ornitologica reggiana, Gruppo Speleologico paletnologico Gaetano Chierici, Cral Sanità, Fiab Tutti in Bici, Amici del fumetto e dell’illustrazione, Arci Servizio Civile, AUSER, PortoFranco, Reggio Civitas, gruppo di acquisto Le GIARE, Zero Favole, Shqiponja, Bus 74, Le Note di Fra, Passaparola, Re.Ma.Re, Volontari nel mondo RTM, Associazione Diabetici, Libera – associazioni nomi e numeri contro le mafie, Circolo Arci Pieve, Circolo Arci Cadè, Improgamelot.

Una serata importante in cui ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione di quanto siano preziose le realtà di volontariato del nostro territorio. Ascoltare le loro presentazioni e ciò che fanno per i cittadini, riempie il cuore di orgoglio e di speranza, e il minimo che possiamo fare è ringraziarli formalmente per rendere ogni giorno la nostra città migliore.