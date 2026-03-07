<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e dell’Assessore al Commercio Federico Ferrari, il nuovo centro uffici “Somada152”, uno spazio professionale moderno e completamente attrezzato pensato per accogliere professionisti, consulenti e operatori dei servizi avanzati.

Un progetto che valorizza il lavoro professionale e la qualità urbana: “Somada152” nasce per offrire uffici individuali pronti all’uso, con formula “tutto incluso”, rivolti a commercialisti, avvocati, medici, psicologi, ingegneri, geometri e altre figure professionali che necessitano di un ambiente operativo efficiente, elegante e privo di complessità gestionali. Gli spazi, realizzati a fine 2025, comprendono sette uffici di diverse metrature, già in parte assegnati, caratterizzati da luminosità, arredi moderni e affaccio sul verde.

L’iniziativa contribuisce a rafforzare l’offerta di servizi professionali in città, favorendo la presenza di attività qualificate e creando un contesto collaborativo grazie alla selezione di un solo affittuario per categoria professionale, così da promuovere sinergie tra competenze complementari.