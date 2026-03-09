<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Grave incidente stradale questo pomeriggio poco prima delle 15:00 sulla variante Cispadana – SP62R nel comune di Boretto. Il sinistro ha visto coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura. Il conducente di quest’ultima, un uomo di 74 anni, è rimasto intrappolato nell’abitacolo; per liberarlo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Guastalla. Il ferito, affidato ai sanitari inviati dal 118, è poi stato elitrasportato in codice di massima gravità all’ospedale di Parma. Sul posto Polizia Stradale.