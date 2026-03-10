<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Giovedì 12 marzo, dalle ore 9,00 chiuderà un tratto di strada provinciale 8 nel territorio comunale di Novi, in corrispondenza del ponte sul canale Acque Basse Modenesi, fino a venerdì 24 Aprile.

La chiusura è necessaria per consentire la realizzazione della seconda fase di un intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura iniziato nei mesi scorsi e le opere saranno realizzate dalla ditta Batea società cooperativa di Concordia per un importo complessivo di circa 236mila euro.

Il divieto è esteso, oltre che a tutti i veicoli, anche ai pedoni e per limitare i disagi alla circolazione sono stati predisposti percorsi alternativi.