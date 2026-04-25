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Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 28 aprile. In tale orario, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia:

saranno chiusi gli svincoli 8 Fiera e 8 bis Granarolo Caab, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese;

sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese o allo svincolo 8 bis Granarolo Caab.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.