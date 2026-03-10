<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il Teatro Carani di Sassuolo si appresta a vivere una delle serate più attese della sua stagione con il concerto di Dianne Reeves, previsto per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45. A pochi giorni dall’evento, restano disponibili solo gli ultimi biglietti per assistere al ritorno in Italia di una delle figure più autorevoli della scena musicale globale. Accompagnata dalla chitarra di Romero Lubambo, Reeves sarà sul palco sassolese per un concerto che accosta il jazz alle sonorità brasiliane e all’R&B, unendo precisione tecnica e intensità espressiva.

La caratura di Dianne Reeves è segnata da un percorso artistico unico, che l’ha vista premiata con cinque Grammy Awards e insignita del titolo di Jazz Master dal National Endowment for the Arts. Prima cantante ad essersi esibita alla Walt Disney Concert Hall e prima Creative Chair for Jazz della Los Angeles Philharmonic, Reeves porta a Sassuolo l’esperienza maturata sui palchi più prestigiosi del mondo, dalle collaborazioni con Wynton Marsalis alla Chicago Symphony Orchestra diretta da Daniel Barenboim. La sua capacità di unire il rigore interpretativo alla libertà dell’improvvisazione, riconosciuta anche dalle lauree ad honorem della Juilliard School e dal Berklee College of Music, trova in questo tour una dimensione raccolta, capace di restituire l’essenza di un talento vocale che non conosce confini.

Per gli ultimi posti ancora disponibili, i biglietti mantengono un costo di 45,00 euro per la platea e 40,00 euro per la prima galleria, mentre la seconda galleria risulta già esaurita. Si ricorda che per questo appuntamento non sono previste riduzioni di prezzo.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Carani in Via Mazzini 28 a Sassuolo oppure online tramite il circuito Vivaticket sul sito web www.teatrocarani.it. La biglietteria è aperta il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dell’evento, mentre per le proiezioni cinematografiche l’apertura è prevista 30 minuti prima della proiezione. Per informazioni è possibile scrivere a biglietteria@teatrocarani.it o chiamare il numero 05361878833.