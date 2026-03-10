<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Proseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale di San Lazzaro. Nei giorni scorsi è stato effettuato un servizio congiunto con i Carabinieri e il supporto del nucleo cinofili di Bologna, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di comportamenti illeciti nei parchi e nelle principali vie della città.

Durante l’attività di controllo due persone, di età di poco superiore ai 20 anni, sono stati fermate e perquisite. Addosso ai due sono stati rinvenuti alcuni grammi di hashish; uno dei due ragazzi, inoltre, aveva inoltre con sé un contenitore con una trentina di pasticche di viagra. Per entrambi è scattata la segnalazione al Prefetto ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309 del 1990, con sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. I controlli hanno interessato complessivamente una decina di persone e si sono concentrati in particolare nei parchi cittadini e nelle aree del centro, anche in seguito alle segnalazioni ricevute da parte dei cittadini.

Nel corso dei controlli, inoltre, è stata verificata anche la corretta circolazione dei monopattini elettrici. Diversi mezzi sono stati fermati e sono state elevate tre sanzioni amministrative per mancanza del casco da parte del conducente, guida pericolosa e trasporto di due persone sullo stesso monopattino, comportamento non consentito dal Codice della strada. Dall’inizio dell’anno sono state ben 17 le multe elevate dalla Polizia Locale riguardo alla corretta circolazione dei monopattini elettrici. L’attività rientra nelle azioni di presidio e monitoraggio del territorio portate avanti dalla Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza negli spazi pubblici e rispondere in modo concreto alle segnalazioni dei cittadini.