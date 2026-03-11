<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito della rassegna “Marzo al Femminile”, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21.00, la Sala Antico Portico di Palazzo Ducale ospiterà la narrazione-spettacolo “Il Muro di Alda”, un ricordo-omaggio alla celebre poetessa Alda Merini, scritto e interpretato da Paolo D’Anna.

Lo spettacolo, prodotto da studio53teatroeventi, non è una semplice rappresentazione teatrale, ma un viaggio nella memoria che ripercorre l’incontro personale tra l’autore e la poetessa, avvenuto a Milano tre anni prima della sua scomparsa. Attraverso il genere del teatro di narrazione, Paolo D’Anna porta in scena la vita di una donna coraggiosa che ha saputo trasformare il dolore profondo del manicomio in versi immortali, cantando l’amore e la bellezza con una forza di riscatto senza eguali.

L’approccio di D’Anna si distingue per la scelta di un linguaggio lontano dal “teatrese” accademico. Come sottolineato dalla critica, assistere a una sua performance è come sedersi accanto a un fratello colto e sincero, capace di creare un legame diretto e profondo con lo spettatore. Sul palco, la narrazione si fa reale e appassionata, offrendo una “sete di verità” che avvolge il pubblico in un abbraccio ideale.

L’autore: Paolo D’Anna

Poeta, scrittore e regista formatosi presso i laboratori di Giorgio Strehler a Milano, Paolo D’Anna vanta una carriera eclettica che spazia dal sociale alle collaborazioni con grandi nomi della cultura italiana, come Dario Fo, Franca Rame e la stessa Alda Merini. Con “Il Muro di Alda”, l’autore prosegue il suo tour “Le Mie Storie a Teatro 2026”, confermandosi una voce autentica nel panorama narrativo contemporaneo.

INFO: Tel. 0522 839761 / 0522 839756; e-mail: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it