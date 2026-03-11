<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nella giornata di ieri, a Modena, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di tre persone, un 44enne modenese, un 34enne tunisino residente a Serramazzoni e una 35enne originaria di Sassuolo, tutti già noti alle forze dell’ordine e disoccupati.

L’operazione è scaturita da un controllo ordinario alla circolazione stradale lungo la Via Emilia Est. L’atteggiamento sospetto degli occupanti del veicolo ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti con perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

L’ispezione ha permesso di rinvenire differente materiale di natura illecita: all’interno di un borsone erano stati occultati vari arnesi atti allo scasso, ma a sorprendere i militari è stato soprattutto il rinvenimento di due confezioni contenenti complessivamente 50 munizioni calibro 38.

Oltre al possesso delle munizioni e degli strumenti da scasso, è emerso un ulteriore dettaglio d’interesse: i Carabinieri hanno infatti sequestrato anche due banconote da 50 euro, risultate palesemente contraffatte.

L’attività si inserisce nel quadro del costante e capillare controllo del territorio svolto dall’Arma, volto a prevenire la commissione di reati predatori e a garantire una cornice di sicurezza sempre più efficace per la cittadinanza modenese.