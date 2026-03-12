<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il primo lotto integralmente completato della Linea Rossa è quello denominato E, che identifica la zona Fiera da via Liberazione fino al parcheggio Michelino. La posa dei binari è stata ormai completata, e ora il cantiere è al lavoro sulle ultime asfaltature, quelle definitive. Tra domani e dopodomani saranno quindi posizionati dei movieri all’altezza di piazza della Costituzione, per segnalare le deviazioni temporanee richieste da queste operazioni finali per giungere al completamento di tutto viale Aldo Moro entro martedì prossimo, così da restituire l’area in anticipo rispetto all’inizio del Cosmoprof.

Sulla Linea Verde, mentre sono in corso le grandi manovre di allargamento del sottopasso ferroviario lungo via di Corticella, da lunedì 16 marzo riapre via Byron, dove la circolazione ritorna a doppio senso di marcia per tutta l’estensione, dall’incrocio con via Shakespeare fino alla rotatoria del teatro Centofiori. Con la riapertura, inoltre, il traffico da Byron potrà immettersi in Shakespeare svoltando tanto a destra quanto a sinistra, a differenza di quanto avveniva prima dell’avvio dei lavori, quando era prevista solo la svolta a destra.

Si continua a lavorare, intanto, alla posa dei binari nell’ultimo segmento della curva tra Byron e Sant’Anna, senza sostanziali modifiche per il traffico privato; quello pubblico, invece, non potendo effettuare la svolta dovrà percorrere interamente via Byron fino alla rotonda per poi rientrare su via Shakespeare e riprendere il normale percorso.

I prossimi interventi di posa rotaie

I lavori di posa dei binari – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – in programma in questi giorni sono localizzati:

in via Emilia Ponente, nell’incrocio tra Pertini e Prati di Caprara (tra le 22 e le 5 dell’11 e del 17 marzo) e nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e via della Pietra (tra le 24 e le 5 del 15 e del 22 marzo)

in via dei Mille, nel tratto compreso tra via Montebello e piazza dei Martiri (tra le 22 e le 5 dell’11, 12 e 18 marzo)

in via San Donato, nel tratto compreso tra Andreini e Kharkov (tra le 22 e le 5 del 12 marzo)

in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Bassanelli e via di Saliceto (tra le 22 e le 5 dell’11 marzo, con l’inversione del senso di marcia di via Fratelli Musi) e nel tratto compreso tra via Pinardi e Bentini (tra l’1.30 e le 4.45 del 21 marzo)

in via Bentini, nel tratto compreso tra via Lipparini e via Colombarola (tra le 10 e le 16 del 12 e del 16 marzo)

in via Sant’Anna, nel tratto compreso tra via Bentini e Goethe (tra le 10 e le 16 del 17 marzo).