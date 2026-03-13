<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Francesco Maria Chelli sarà l’ospite d’onore alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 dell’Università di Bologna, il 938° dalla sua fondazione.

La cerimonia si svolgerà venerdì 27 marzo, nell’Aula Magna di Santa Lucia, alle ore 15.00. Dopo i saluti e l’intervento del Rettore Giovanni Molari, seguiranno gli interventi delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e del Consiglio Studentesco. A seguire, la lectio magistralis del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dal titolo “Gli scenari demografici e le giovani generazioni: tendenze, squilibri, prospettive“.

Breve nota biografica di Francesco Maria Chelli

Presidente dell’Istat dal 30 maggio 2024, è Professore Ordinario di Statistica Economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche dal 2006, dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali e Preside della Facoltà di Economia.

Ha presieduto per due mandati la Società Italiana di Economia Demografia e Statistica. Dal 2021 al 2022 è stato Direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell’Istat, dal 2022 al 2023 membro del Consiglio Istat, da maggio 2023 Presidente facente funzioni dell’Istat.

È autore di oltre cento articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.