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Una notte per scrivere, una serata per celebrare. Sabato 2 maggio, alle ore 18, la Biblioteca di Castel San Pietro Terme (Via Marconi, 29) diventerà l’epicentro del giallo. L’Amministrazione comunale è infatti lieta di ospitare la premiazione della XVII edizione di Turno di Notte, il celebre concorso letterario nato dalla collaborazione tra Officine Wort e lo scrittore e conduttore televisivo Carlo Lucarelli.

La sfida, ormai storica, ha impegnato decine di aspiranti scrittori a realizzare un racconto nell’arco di una sola notte, partendo da un incipit firmato proprio da Carlo Lucarelli. Quest’anno, la giuria ha selezionato i migliori tra gli oltre 80 racconti giunti da tutta Italia. I vincitori saranno svelati durante l’evento. I loro lavori sono raccolti nel volume «Ultimo» (Bacchilega Editore), che verrà presentato per l’occasione.

Il programma della serata si articola in diversi momenti culturali di particolare rilievo. In apertura è prevista la premiazione del TdN XVII, durante la quale Carlo Lucarelli premierà i primi tre classificati e gli autori selezionati per la pubblicazione. A seguire, la giornalista di «sabato sera» Fabiana Villa condurrà la presentazione del libro Almeno tu di Carlo Lucarelli (Mondadori), in un dialogo diretto con l’autore che permetterà di approfondire i temi dell’opera. Infine, il momento dedicato a memoria e attualità vedrà la partecipazione di Alberto Capolungo, presidente dell’Associazione Vittime della Uno Bianca, che prenderà parte al dibattito offrendo uno spunto di riflessione capace di intrecciare la narrativa con la storia del territorio.

Per concludere l’appuntamento in modo suggestivo, a seguire si terrà una passeggiata alla scoperta di Castel San Pietro Terme a cura di Raimonda Raggi, Presidente della Pro Loco, che accompagnerà i partecipanti tra i segreti e i «misteri» architettonici e storici della città.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, nello spirito di Officine Wort: un gruppo che condivide non solo parole e storie, ma anche il piacere della convivialità e della scoperta.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme.

Per informazioni www.officinewort.com Email: turnodinotte@officinewort.it