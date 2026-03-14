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Undici giornate alla fine, una classifica che continua a sorridere e un derby regionale che può dare ulteriore slancio. Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Bologna, in programma domenica 15 marzo alle 15 al Mapei Stadium – Città del Tricolore, l’allenatore neroverde Fabio Grosso ha presentato la gara in conferenza stampa.

Un match che per il Sassuolo rappresenta molto più di una semplice partita di campionato: l’occasione per continuare a sorprendere e magari scalare ancora la classifica.

“Una posizione di classifica che ci stimola”

Grosso parte dal contesto della sfida: un derby relativamente giovane, ma sempre più sentito.

“Sicuramente è una partita stimolante, perché sappiamo che la nostra gente ci tiene e vogliamo ben figurare”, ha spiegato il tecnico neroverde. “Ci troviamo in una posizione allettante di classifica e questo ci fa molto piacere: per noi è uno stimolo a provare ad aggrappare chi sta sopra senza farci superare da chi sta dietro”.

Di fronte ci sarà però una squadra di alto livello.

“Affrontiamo una rosa strutturata, pronta per competere su più fronti. Ha avuto qualche problema in campionato, ma ha numeri importanti nell’arco della stagione, soprattutto in Europa”.

Gli insegnamenti dell’ultima partita

Il tecnico è tornato anche sull’ultima gara dei neroverdi contro la Lazio, partita che ha lasciato diversi spunti.

“Ci siamo portati a casa cose positive e altre meno positive. Si vede che abbiamo fatto dei passi avanti e un percorso molto importante”, ha spiegato. “Abbiamo esaltato le nostre caratteristiche e nascosto alcuni difetti di una squadra che arriva da sotto e si sta costruendo con tanti interpreti nuovi”.

Tra gli aspetti su cui lavorare c’è soprattutto la fase offensiva quando il Sassuolo deve costruire il gioco:

“Per diversi tratti abbiamo tenuto il pallino del gioco senza essere pungenti. Sappiamo esserlo quando ripartiamo, è più complicato quando devi attaccare negli spazi della metà campo avversaria”.

Il Bologna e l’Europa

Il Bologna arriva alla sfida in una settimana particolare, con gli impegni europei che potrebbero incidere sulla preparazione. La squadra di Vincenzo Italiano è infatti ancora in corsa in Europa League.

Per Grosso, però, non è un fattore determinante:

“Quando incontri squadre di questo livello vuol dire che hanno rose strutturate per giocare spesso. Possono avere lasciato qualcosa sul campo dopo le coppe, ma dipende soprattutto da noi e da quanto saremo bravi a metterli in difficoltà”.

Infermeria e rientri

Sul fronte della rosa arrivano notizie incoraggianti.

Andrea Pinamonti tornerà a disposizione, mentre restano pochi indisponibili.

“Andrea torna a disposizione, abbiamo assenti solo i quattro infortunati: tre di lunga data e Fadera, che ha preso un colpo molto pesante. Speriamo di riaverlo dopo la sosta”.

Situazione da monitorare invece per Matic: “È tornato, stava meglio, poi ha avuto un piccolo fastidio. Oggi capiremo meglio le sue condizioni”.

Spensieratezza sì, superficialità no

Con una salvezza ormai vicina, qualcuno potrebbe pensare a un Sassuolo più leggero. Grosso però mette in guardia:

“La spensieratezza che diventa superficialità non mi piace”, ha chiarito. “Se invece ti permette di esprimere il tuo potenziale con grande determinazione e coraggio allora può essere positiva”.

Volpato e il finale di stagione

Tra i singoli, il tecnico ha parlato anche di Cristian Volpato, meno utilizzato nelle ultime settimane.

“È un ragazzo molto bravo e molto forte che può fare molto di più”, ha spiegato Grosso. “Giocano in undici e ne entrano cinque, ma l’ho visto molto bene questa settimana. Sono convinto che in questo finale avrà il suo spazio”.

La porta resta a Muric

Infine un passaggio sui portieri.

“Muric sta bene, domani gioca lui”, ha confermato Grosso, elogiando però tutta la batteria: “Sono molto contento di quello che stanno facendo anche Stefano Turati, Giacomo Satalino e gli altri. In quel ruolo siamo davvero ben coperti”.

Un’occasione da cogliere

Il Sassuolo arriva al derby con 38 punti e la possibilità di continuare a stupire.

“Abbiamo una bellissima opportunità, quasi insperata”, ha concluso Grosso. “Però l’impegno è arduo: le cose belle necessitano fatica e grande coraggio. Noi cercheremo di mettere tutto questo in campo”.

Domenica al Mapei Stadium sarà quindi una sfida che può dire molto sul finale di stagione dei neroverdi. E, come spesso accade quest’anno, il Sassuolo proverà ancora una volta a sorprendere.