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Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, intorno alle 16:00, il personale del distaccamento Vigili del fuoco di Vignola, insieme all’autoscala dalla Centrale di Modena e al Funzionario di Guardia, è intervenuto a Spilamberto presso la chiesa di Sant’Adriano Papa per il dissesto della croce sulla cima del campanile.

Per cause ancora da accertare la croce, a un’altezza di oltre 40 metri, si è piegata vistosamente tanto da essere ben visibile dalla strada. In attesa di un intervento di messa in sicurezza ad opera della parrocchia, è stato interdetto l’utilizzo della chiesa e di un appartamento della canonica.

Chiuse al transito in via precauzionale le strade intorno alla chiesa, potenzialmente minacciate dal rischio crollo della croce.

Sul posto anche la Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli per quanto di competenza.