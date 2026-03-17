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Il Nucleo Carabinieri Forestale di Imola, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e tutela ambientale, hanno proceduto al sequestro probatorio di un’area cortiliva di circa 2000 mq. I Carabinieri Forestali accertavano un ingente accumulo di rifiuti di natura pericolosa e non pericolosa per una superficie di circa 2000 mq depositati direttamente sul nudo terreno.

Tra i materiali rinvenuti figuravano i seguenti rifiuti: rifiuti urbani e ingombranti; cumuli di macerie derivanti da demolizioni; circa 4 metri cubi di materiale presumibilmente contenente amianto (Eternit), diversi veicoli in stato di abbandono, carcasse di veicoli, filtri e parti meccaniche, 9 metri cubi circa di pneumatici fuori uso, bombole di gas e diversi RAEE. Al fine di interrompere la condotta illecita, i militari hanno proceduto al sequestro probatorio dell’area cortiliva, in conformità con l’art. 354 c.2 c.p.p.

Il responsabile dell’illecito è stato individuato nella persona del proprietario del terreno, un soggetto di nazionalità pakistana di anni 24, il quale è stato deferito alle autorità competenti per abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi ex artt.255 ter c.1 e 255 c.1 del D. Lgs nr. 152/2006.