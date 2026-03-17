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Con la conclusione dell’intervento in via Monte Albano e la conseguente riapertura al traffico veicolare nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, in anticipo di circa una settimana rispetto alle previsioni, si sono conclusi i lavori di ripristino delle zone franate a causa dell’alluvione del 2023 e che hanno riguardato, appunto, via Monte Albano, oltre a via Sabbiuno all’altezza del civico 7 e via delle Lastre.

A questo punto, si può considerare concluso tutto il pacchetto di messa in sicurezza finanziato a seguito dell’alluvione 2023.

Nello specifico, l’intervento che ha riguardato via Monte Albano, per un costo di circa 52 mila euro, è stato realizzato in due fasi:

fase 1 : iniziata il 27 ottobre 2025 e terminata il 26 novembre 2025

fase 2 : iniziata il 09 febbraio 2026 e terminata il 13 marzo 2026 (in anticipo di 8 giorni)



I lavori di consolidamento, preceduti da lavori Enel ed Hera, in via di Sabbiuno all’altezza del civico 7, hanno avuto inizio il 1 settembre 2025, con riapertura al traffico veicolare della strada il 7 novembre 2025, per un ammontare dei costi di circa 170 mila euro.

Per quanto riguarda invece l’intervento in via delle Lastre, rientrante nella messa in sicurezza post alluvione e finanziato dal PNRR, è stato suddiviso in due lotti.

Il primo, che ha riguardato i lavori a valle per ripristinare la funzionalità della strada, è iniziato il 17 marzo del 2025 ed è terminato il 7 agosto 2025, con un importo complessivo del Quadro Economico di 355 mila euro.

Il secondo intervento, che ha riguardato i lavori a monte per il contenimento delle frane, dello scivolamento a valle dei massi e della vegetazione, oltre al ripristino del percorso naturalistico, ha avuto inizio lo scorso 8 ottobre 2025 e si è concluso il 10 marzo 2026, con importo complessivo del Quadro Economico 576.540 euro.

“La conclusione di questi interventi – è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari – rappresenta un altro passo importante nel percorso di messa in sicurezza nelle strade collinari avviato dopo l’alluvione del 2023, mentre proseguono i lavori post alluvione 2024, che sono in carico alla CONSAP.

Lavoriamo con determinazione per restituire piena funzionalità alle strade e per garantire condizioni di sicurezza adeguate a chi quotidianamente percorre queste vie. Il rispetto delle tempistiche, e in alcuni casi l’anticipo sulla tabella di marcia, è il risultato di una collaborazione efficace tra uffici comunali, imprese esecutrici e gestori dei servizi. Grazie a chi ha eseguito i lavori e ai cittadini per la pazienza nel sopportare i disagi dei cantieri”.

Nelle immagini alcuni degli interventi effettuati